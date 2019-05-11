У Зеленського пояснили позицію щодо надлишкового майна Міноборони



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Іван Апаршин

На балансі Міністерства оборони дуже багато надлишкових земель

На сьогодні на балансі Міністерства оборони України перебуває загалом 530 тис. гектарів земель із яких приблизно 270 тис. га є надлишковими.

Таку думку в ефірі програми на Громадському висловив радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин.

«Вношу ясність, я ніколи, на жодному ефірі не говорив про продаж надлишкового військового майна. Я казав, що на сьогоднішній день на балансі Міністерства оборони дуже багато надлишкових земель. Всього 530 тисяч гектарів, 270 десь приблизно надлишкових. Вони на сьогодні всі включені в переліки надлишкового військового майна», — заявив Апаршин.

Водночас, радник Зеленського виступив проти того, щоб Міноборони було причетне до реалізації цих земель.

«Усі ці землі беремо і передаємо Фонду державного майна проводимо там переоблік. Я вам гарантую, там половини земель уже немає… Коли я був в Кабміні, ми ініціювали, щоби усі державні підприємства, які займаються лісами, а в міністерстві оборони дуже багато лісів, які займаються комерцією, передати державному агентству. Є постанова Кабміну, але вона до сьогоднішнього дня не виконується. Так от, все це майно треба взяти, передати державним установам, які уповноважені на управління державним майном, це ж не означає комусь там передати, провести переоблік, переоцінку. На зазначену суму, а якщо вдасться, провести оцінку не залишкової вартості, а комерційної вартості, під гарантії уряду отримати кредит. 50% цього кредиту спрямувати на озброєння, 50% спрямувати на квартири для військовослужбовців», — наголосив він.

Раніше Апаршин заявляв, що за п'ять років український військовослужбовець отримуватиме від однієї тисячі євро і вище.