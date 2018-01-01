У житловому будинку на Львівщині вибухнув газ

Внаслідок вибуху травмовано жінку та чоловіка

У Золочеві Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку травмовані двоє людей. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області. «21 лютого о 10:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух газу в м. Золочів на вул. Бродівська. До місця виклику негайно було



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Внаслідок вибуху травмовано жінку та чоловіка

У Золочеві Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку травмовані двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

«21 лютого о 10:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух газу в м. Золочів на вул. Бродівська. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 13 ДПРЧ м. Золочів. Рятувальниками встановлено, що в цегляному одноповерховому житловому будинку, розміром 10х8 м відбувся вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Троє людей, що перебували у будинку на момент вибуху, не могли самостійно покинути приміщення, тож рятувальники винесли постраждалих із зруйнованої будівлі та передали медикам», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху травмовано жінку, 1948 року народження та чоловіка, 1971 року народження. Постраждалих госпіталізовано у Золочівську центральну районну лікарню.

У результаті вибуху було пошкоджено перекриття кухні та двох житлових кімнат, вибито вісім віконних рам та зруйновано міжкімнатні двері.

Обставини події та причину вибуху встановлюють.