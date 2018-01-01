  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У житловому будинку на Львівщині вибухнув газ

    Внаслідок вибуху травмовано жінку та чоловіка
    У Золочеві Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку травмовані двоє людей.  Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області. «21 лютого о 10:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух газу в м. Золочів на вул. Бродівська. До місця виклику негайно було
    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Внаслідок вибуху травмовано жінку та чоловіка

    У Золочеві Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку травмовані двоє людей. 

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    «21 лютого о 10:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух газу в м. Золочів на вул. Бродівська. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 13 ДПРЧ м. Золочів. Рятувальниками встановлено, що в цегляному одноповерховому житловому будинку, розміром 10х8 м відбувся вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Троє людей, що перебували у будинку на момент вибуху, не могли самостійно покинути приміщення, тож рятувальники винесли постраждалих із зруйнованої будівлі та передали медикам», - йдеться у повідомленні. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У житловому будинку на Львівщині вибухнув газ
    У житловому будинку на Львівщині вибухнув газ

    Внаслідок вибуху травмовано жінку, 1948 року народження та чоловіка, 1971 року народження. Постраждалих госпіталізовано у Золочівську центральну районну лікарню. 

    У результаті вибуху було пошкоджено перекриття кухні та двох житлових кімнат, вибито вісім віконних рам та зруйновано міжкімнатні двері.

    Обставини події та причину вибуху встановлюють.

     

    Читайте також
    вибух газ Львівщина ДСНС житло рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ