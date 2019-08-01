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    У Житомирі п'яний водій протягнув патрульного за авто 30 метрів

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    У Житомирі п'яний водій протягнув патрульного за авто 30 метрів

    Зловмисник втік з місця події, наразі його розшукує поліція

    У Житомирі патрульні зупинили автомобіль через включене аварійне світло, за кермом виявили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. Під час розмови з патрульними, чоловік неочікувано почав рух авто, чим і травмував правоохоронця.

    Про це повідомляє пресслужба Житомирської області.

    Зазначається, що пізно ввечері 30 липня по вулиці Небесної Сотні поліцейські зупинили автомобіль «Renault» через включене аварійне світло і маневрування по проїзній частині без включення покажчиків повороту. Водій відреагував на знак патрульних, зупинився, але розмовляти з інспекторами відмовився.

    «При цьому у чоловіка були явні зовнішні ознаки сп’яніння. У ході подальшого розвитку подій водій підняв склопідйомник своїх дверцят, затиснувши при цьому руку одного з патрульних, та різко розпочав рух авто. У результаті протяг поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м», - розповідають у поліції.

    Інспектор отримав забої, садини та розтягнення зв’язок. Йому надали першу допомогу без госпіталізації.

    Зловмисник втік з місця події, наразі його розшукує поліція.

    Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 ККУ - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкції статті передбачають обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.

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