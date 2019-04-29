У Житомирі розбили 100-кілограмову шоколадну писанку



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У Житомирі розбили й роздали дітям 100-кілограмову шоколадну писанку Фото: Людмила Зубко

Шматочки писанки роздали дітям

У Великдень біля Львівської майстерні шоколаду у Житомирі розбили 100-кілограмову писанку з молочного шоколаду.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

ЇЇ шматочки спочатку отримали дітки з інвалідністю та онкохворі, а потім шоколад роздавали усім охочим.

Таку шоколадну писанку привезли зі Львова, а розмальовували житомирські народні майстрині.

Перед тим, як розбити яйце, присутнім продемонстрували народні обряди, які раніше виконували на свято. Разом із фольклорним гуртом «Джерельце» усі співали Великодні пісні та водили хороводи.

«Ми хотіли познайомити наших житомирян з обрядовими традиціями, які притаманні для цього свята Великоднього, і плюс трошки підсолодити життя. Ми запросили «Місію в Україні», фонд «Разом до життя», де онкохворі дітки. Запросили для того, щоб просто пригостити їх, як це робилось завжди на Великодні свята, коли просто пригощали людей, зичили один одному здоров'я, щастя і благополуччя, ну і, власне, це сього тут відбувається. Писанку робили у Львові майстри шоколадної справи, її вага сто кілограмів, а розмальовували ми вже її тут, на місці, майстрині народної творчості. Розмалювали її в автентичному вигляді для того, щоб таке показати. Там і петриківка, і народні обрядові традиції, і орнаменти, які притаманні нашій поліській землі. Спочатку роздаватимемо «Місії в Україні» і «Разом до життя», а потім всім бажаючим», - розповіла начальник управління культури та туризму Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва.



