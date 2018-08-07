У Житомирі ув’язнених збиралися годувати небезпечною курятиною



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У зразках курячого м’яса було виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу

У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених у виправній колонії №4 та установі виконання покарань №8.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що розпочато два кримінальні провадження за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

«Під час прокурорської перевірки щодо забезпечення конституційних прав в’язнів на належне харчування, проведеної спільно із співробітниками Житомирського міськрайонного відділу державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», виявлено грубі порушення санітарних норм зберігання продуктів харчування», - заявили в прокуратурі.

Зокрема, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ГОСТу, у зразках курячого м’яса виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу.

Житомирською місцевою прокуратурою внесено вказівку про заборону використання такого м’яса (усього у морозильних камерах двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини).

«Наразі у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 325 КК України, триває досудове розслідування, яке проводить місцевий відділ поліції Головного управління Нацполіції в області. Місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, комісія Міністерства оборони виявила 176 тонн непридатних для вживання в їжу м'ясних консерв у військовій частині №2788 в Києві.