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    У Житомирі втік засуджений за розбій

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    У Житомирі втік засуджений за розбій

    Правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваного, який втік під час перебування в консультативно-діагностичному центрі

    В Житомирі під час обстеження в обласному медичному консультативному центрі втік засуджений. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

    Засудженого було доставлено до центру для проведення обстеження у зв'язку з його скаргами на самопочуття. Під час перебування в приміщенні, ув'язнений втік через вікно туалету. 

    Пузовіков Артем Ігорович 1998 року народження був засуджений позбавленням волі на 4 роки за вчинення злочину по ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. 

    Також в Нацполіції додали, що засуджений неодноразово був притягнутий до відповідальності за незаконне поводження з наркотиками. 

    В прес-службі Нацполіції передали прикмети втікача: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Мав бороду та був одягнений у спортивний костюм.

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