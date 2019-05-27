У Житомирі з крану тече кольорова вода



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У водоканалі запевняють, що вода безпечна у мікробіологічному плані

Через інтенсивні опади у Житомирі значно погіршилась якість води у місцевих водосховищах, тож навіть після очищення водопровідна вода має жовтуватий колір. Про це повідомила начальник контрольно-вимірювальної лабораторії КП «Житомирводоканал» Олена Слободенюк, передає прес-служба водоканалу.

«Моніторингові дослідження показали суттєве погіршення якості води у річці Тетерів за такими показниками як «каламутність», «кольоровість», «окислюваність» та «залізо загальне». Решта показників, включаючи вміст марганцю, особливих змін не зазнали. Проте вода у Денишівському та Відсічному водосховищах наразі являє собою жовтувато-рудувату субстанцію… І хоча для очищення води кількість реагентів збільшено майже вдвічі (можливий максимум у ситуації, що склалася), а споруди очищення води працюють на повну потужність, якість води, що надходить у місто, погіршилася», - зазначила Слободенюк.

За її словами, велика кількість опадів спричинила підняття рівня ґрунтових вод, що погіршує ситуацію з ліквідацією наслідків поривів на мережі міського водопроводу. Втім ця вода безпечна у мікробіологічному плані. Жодного разу не було зафіксовано перевищення встановлених гігієнічних нормативів для показників «Загальні колі форми» та «мікробне число».

Також представник водоканалу висловила сподівання, що із завершенням періоду злив ситуація повернеться у норму.

При цьому вона зазначила, що кольоровість води у Денишівському водосховищі нині становить 76 градусів, у Відсічному — 110 градусів. Навіть після попереднього очищення та окиснення на станції першого підйому, вода по трубопроводу для подальшого очищення на насосній станції 2-го підйому надходить із кольоровістю 60-80 градусів. Минулого тижня (20.05.2019 р.) даний показник у водосховищі «Дениші» становив 74, у водозаборі «Відсічне» — 72, у водопроводі сирої води — 42.

Аналогічна ситуація з каламутністю. Нині вона у Денишівському водосховищі становить 7,4 (у порівнянні - 4,4 мг/дм3 20.05.19 р.), у Відсічному 5,8 (4,7 мг/дм3 20.05.19 р.), у водоводі сирої води — 4,8 (3,6 мг/дм3 20.05.19р.).

Окислюваність перманганатна за останній тиждень змінилася з 14,72 до 20,8 мг/дм3 у Денишівському водосховищі, з 13,76 до 22,4 мг/дм3 - у Відсічному та з 13,2 до 15,36 мг/дм3 - у водоводі сирої води. За аналогічний період вміст заліза загального у Денишівському водосховищі збільшився на 24%, у Відсічному - на 23,5%.