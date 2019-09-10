Учасники паливного ринку просять Кабмін скасувати спецмита на імпорт трубопровідного дизельного палива з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Імпортери нафтопродуктів нагадують, що введене спецмито поширюється не на все дизпаливо російського походження

Низка учасників паливного ринку України звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням скасувати встановлені попереднім Кабінетом міністрів України спеціальні мита на імпорт російського дизельного палива, яке поставляється трубопровідним транспортом.

У листах, адресованих прем'єру, копії яких має в своєму розпорядженні «Інтерфакс-Україна», імпортери нафтопродуктів нагадують, що введене спецмито поширюється не на все дизпаливо російського походження, а тільки на ту його частину, яка імпортується нафтопродуктопроводом.

«Це означає, що сфера дії спецмита обмежена не стільки країною походження товару, скільки способом його транспортування», - йдеться в листах.

На думку авторів звернення, постанова №624 від 17 серпня 2019 року в перспективі зробить негативний вплив на економіку країни, оскільки може привести до збільшення ціни палива для українських споживачів через більш високу вартість транспортування іншими видами транспорту, що спричинить за собою підвищення вартості готової продукції для кінцевого споживача.

Як повідомлялося, урядовою постановою №624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року введене в дію спецмито 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 - 2710194800), що поставляється трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. Мито на постачання зрідженого газу з 1 серпня складе 1,75%, з 1 жовтня - 3%.