Учасників Pussy Riot повторно затримали після 15 діб арешту



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Фото: EPA-EFE/PETER POWELL Четверо учасників гурту Pussy Riot, переодягнені в міліцейську форму, вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу

Поліція затримала всіх учасників гурту, коли ті виходили з СІЗО після завершення строку арешту

Усіх чотирьох учасників гурту Pussy Riot – Петра Верзілова, Вероніку Нікульшину, Ольгу Курачева та Ольгу Пахтусову – які відбули 15 діб арешту за вибігання на поле під час фіналу Чемпіонату світу-2018 у Москві, знову затримали.

Про це повідомляє «Медиазона».

Зазначається, що поліція затримала всіх учасників гурту, коли ті виходили з СІЗО після завершення строку арешту. Силовики доправили їх до відділку «Лужники».

Спочатку поліція не висувала учасникам Pussy Riot ніяких обвинувачень, проте заявила, що всі вони залишаться у відділку до ранку.

Пізніше одна зі співробітниць повідомила, що на Верзілова, Нікульшину, Курачева та Пахтусову складуть адміністративні протоколи за статтею «Проведення публічного заходу без подачі заявки». Санкція цієї статті передбачає до 10 діб арешту.

Як відомо, активісти Pussy Riot перервали фінал чемпіонату світу з футболу акцією «Міліціонер вступає в гру». Увечері 15 липня на початку другого тайму матчу між Францією та Хорватією чотири людини - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ніка Нікульшина і видавець «Медіазони» Петро Верзілов - вибігли на поле стадіону «Лужники» в поліцейській формі. Їх майже відразу затримали і вивели з поля.