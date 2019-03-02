Угорщина планує побудувати міст в Україну через річку Тиса



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Міст буде побудовано через річку Тиса біля міста Чоп після 2020 року

Угорщина планує розробити план і після 2020 року профінансувати будівництво нового мосту в Україну через річку Тиса, неподалік українського міста Чоп.

Про це повідомляє міністерство інфраструктури.

Зазначається, що 1 березня в міністерстві інфраструктури відбулася двостороння зустріч із представником МЗС Угорщини Петером Кішш-Парціу та послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто.

Українську сторону очолив заступник міністра з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, також участь взяли представники Укрзалізниці та Укравтодору.

На зустрічі було обговорено питання двостороннього співробітництва, насамперед поточна ситуація щодо інфраструктурних проектів Рамкового договору між урядами України та Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, який було підписано 24 листопада 2016 року у Будапешті. Кредит було надано, зокрема, на спорудження та оновлення низки автошляхів на Закарпатті.

«Також угорською стороною було зазначено, що буде розроблене техніко – економічне обґрунтування будівництва нового мосту через річку Тиса біля міста Чоп і після 2020 року буде знайдено фінансування для його будівництва», — йдеться у повідомленні.