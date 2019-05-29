Угорщина відновила прокачування нафти через «Дружбу»



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Проблеми з неякісною нафтою почалися в кінці квітня

Прокачування по «Дружбі» угорська сторона почала близько опівночі 29 травня

Угорщина відновила прокачування нафти через міжнародний нафтопровід «Дружба». До вечора 29 травня чиста нафта повинна підійти до кордону України і Угорщини.

Перекачування нафти було запущено на пункті здачі нафти «Фенешлітке» о 0:10 за місцевим часом, повідомив журналістам представник «Транснефти». За його словами, розрахунковий час підходу кондиційної нафти до угорської території - 18:00 за місцевим часом, пише РБК.

Представник «Транснефти» зазначив, що за добу реверсом з Білорусії на станцію Унеча в Брянській області було відкачано 163 тис. т некондиційної нафти.

22 травня в Міненерго РФ повідомляли, що нафта, яка відповідає нормативним показникам за змістом хлорорганічних сполук, повинна за тиждень досягти кордону України з Угорщиною і Словаччиною.

Як відомо, прийом нафти, яка надходила з «Дружби», Угорщина тимчасово припинила 26 квітня. У компанії MOL це пояснили прагненням повністю убезпечити нафтопереробні заводи в країні.

Проблеми з неякісною нафтою почалися в кінці квітня. Забруднена сировина надходила по трубопроводу «Дружба» в Білорусію, Польщу, Словаччину, Угорщину і Україну. Як вважає слідство, неякісна нафта потрапила в трубопровід з вини приватної компанії, термінал якої знаходиться біля магістральної гілки Самара - Унеча.