«Украинский учить не хочу и не буду». У київському магазині спалахнув мовний скандал
За словами активістки, продавчиня столичного магазину продемонструвала зверхнє ставлення до державної мови
У київському магазині «Галя балувана», який розташований у ТЦ Academ City, продавчиня категорично відмовилася переходити на українську мову. Про це повідомила Olenka Litred на своїй сторінці в мережі Facebook.
За словами активістки, продавчиня продемонструвала зверхнє ставлення до державної мови та вже не вперше порушила мовний закон.
«Вот єщо! Да я в Украіне раділась і вирасла! І мне нікакой вигади разгаварівать на украінском!... І украінскій я учіть ні хатю і ні буду!!!... Я ні обязана! На каком язике хатю, на том і гаварю!!», – ось такі фрази використовувала продавчиня магазину при спілкуванні з клієнткою закладу.
Продавчиня магазину. Фото: Olenka Litred
Olenka Litred підкреслила, що співробітниця «Галі балуваної» була вороже налаштована та категоричною у спілкуванні. Також продавчиня відмовлялася надати «Книгу скарг і пропозицій», а ще підкреслила, що російською мовою спілкується все керівництво цього закладу.
«Сфотографувала цю горе-продавчиню. Це теж супроводжувалося істерикою... Фото вийшло розмите – не встигла сфокусувати камеру на телефоні. Та й мусила виходити, бо продавчиня вже готова була кидати в мене тюхтельками й чебуреками. Вона молода, струнка брюнетка з довгим волоссям, обличчя ніби без особливих прикмет. Бейджика не носить (це я помітила ще з минулих моїх візитів). Маєте бажання і натхнення – зайдіть, поговоріть... Лиш добре подумайте: чи достатньо міцну нервову систему маєте для таких розмов?», – написала активістка.
Нагадаємо, у статті 10 Конституції України проголошено, що державною мовою в Україні є українська. Ця норма закріплена у статті 15 Закону «Про захист прав споживачів» і її неухильно повинні дотримуватися всі, хто обслуговує споживачів у всіх сферах життя на всій території України.