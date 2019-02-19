  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна 19 лютого відзначає День Державного герба

    • Розсилка
    <span>19 лютого 1992 року, було затверджено Малий державний герб України</span> - Україна 19 лютого відзначає День Державного герба
    19 лютого 1992 року, було затверджено Малий державний герб України

    Великий Державний герб України досі не затверджено

    Україна сьогодні відзначає День Державного герба.

    Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного герба України.

    Відкритий конкурс щодо створення проекту Державного герба України відповідно до Постанови Верховної Ради був оголошений 24 червня 1991 року (тобто ще за існування СРСР). Під егідою Комісії з питань культури і духовного відродження ВР було створено робочу групу-журі з народних депутатів, істориків, мистецтвознавців, музейників.

    На конкурс надійшло понад 200 робіт (усі вони тепер зберігаються в Центральному державному архіві органів центральної влади та управління). Переміг проект історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького.

    На думку Гречила, тризуб у графічній традиції періоду правління Великого князя Володимира був прийнятий не випадково: «Саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об’єднані в одній державі. У 1918 році тризуб також було обрано гербом УНР як символ соборності українських земель. Такий герб має ідею поновлення традиції державності».

    Великий Державний герб України досі не затверджено.

    Читайте також
    Верховна Рада свята УНР держава Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ