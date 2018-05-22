Україна цього року збільшила виробництво електроенергії

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Виробництво електроенергії в січні - квітні 2018 року зросло, порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі України в січні - квітні 2018 року зросло на 2,3% (на 1 млрд 284,8 млн кВт-год), порівняно з аналогічним періодом 2017 року, до 56 млрд 534,6 млн квт-ч. Про це у вівторок, 22 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Атомні електростанції (АЕС) за цей період скоротили вироблення електроенергії на 12,4% - до 27 млрд 542,9 млн кВт-год. Зокрема, виробництво електроенергії на Запорізькій АЕС склало 13 млрд 30,7 млн кВт-год (-5,8% до січня - квітня 2018 року), Південно-Українській - 5 млрд 869,9 млн кВт-год (-4,7 %), Рівненській - 4 млрд 542,9 млн кВт-год (-21,2%), Хмельницькій - 4 млрд 99,4 млн кВт-год (-28%).

Теплові електростанції (ТЕС), а також теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і когенераційні установки (КУ) збільшили вироблення на 18,8% - до 22 млрд 40,9 млн кВт-год. У тому числі, генкомпанії ТЕС наростили виробництво 21,9% - до 16 млрд 836,8 млн кВт-год, а ТЕЦ і КУ - на 10%, до 5 млрд 204,1 млн кВт-год.

Гідро- та гідроакумулюючі електростанції (ГЕС і ГАЕС) в січні - квітні 2018 року збільшили виробництво на 35,7% - до 5 млрд 693,7 млн кВт-год, тоді як блок-станції знизили на 0,8% - до 475, 3 млн кВт-год.

Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за чотири місяці зросло на 37,2% - до 781,8 млн кВт-год.

Частка АЕС у структурі виробництва електроенергії склала 48,7% (у січні - квітні 2017 року - 56,9%), ТЕС, ТЕЦ і КУ - 39% (33,6%), ГЕС і ГАЕС - 10,1% (7,6%), блок-станцій - 0,8% (0,9%), альтернативних джерел - 1,4% (1,0).

Виробництво електроенергії в ОЕС України в квітні 2018 року зменшилося на 2,8% (на 347,9 млн кВт-год), порівняно з аналогічним місяцем 2017 року - до 11,992 млрд кВт-год.