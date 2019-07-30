Україна до осені відкриє 18 візових центрів у 16 країнах



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Уже в серпні мережа українських візових центрів охоплюватиме 74 міста у всіх куточках світу

МЗС України в серпні відкриє 18 нових візових центрів у 16 країнах світу для консульського обслуговування іноземців. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України у вівторок, 30 липня.

«МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів щодо підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, охочих відвідати нашу країну, - триває розширення мережі візових центрів, яка із серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста», - йдеться в повідомленні.

Отже, на додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у містах: Сідней (Австралія), Кабул (Афганістан), Мінськ (Білорусь), Лондон (Великобританія), Олександрія (Єгипет), Тель-Авів (Ізраїль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігарх (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Маскат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі і, за бажанням, отримати деякі додаткові послуги (виготовлення фотографій, переклад і копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур'єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування в залах підвищеної комфортності та ін.).

На центри покладається технічний супровід візових досьє і надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення / відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.