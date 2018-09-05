Україна добровільно внесла $400 тисяч до бюджету Ради Європи



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Україна зробила добровільний внесок на додаток до своїх обов’язкових платежів до бюджету

Україна завершила процес здійснення добровільного внеску до бюджету Ради Європи. Всього було передано $400 тисяч доларів.

Про це повідомляє постійне представництво України при Раді Європи на своїй сторінці в Facebook.

Як наголосили у представництві, фінансове становище Ради Європи погіршлось після відмови Росії платити внески до бюджету в 2017 році. Шляхом фінансового шантажу Кремль намагається домогтися повернення російської делегації в ПАРЄ.

«Цей крок поставив організацію в особливо скрутне становище, оскільки протягом останнього десятиліття бюджет Ради Європи формувався в умовах скорочення бюджетних видатків у більшості держав-членів. За цих умов уряд України вирішив фінансово підтримати Раду Європи. Ми зробили добровільний внесок на додаток до своїх обов’язкових платежів до бюджету», - повідомляє українське представництво.

Кошти призначені для використання в таких напрямках, як функціонування ЄСПЛ, боротьба з корупцією, боротьба з расизмом і нетерпимістю, запобігання тортурам, захист меншин, інтеграція кочовиків у суспільство, зрівняння прав чоловіків і жінок, захист безпеки журналістів та захист культурної спадщини.

«У найскладніший період сучасної історії України ми стали отримувачем допомоги з боку Ради Європи. Я радий, що сьогодні Україна стала донором такої допомоги. Це акт солідарності України з Радою Європи у темні для організації часи, коли її здатність захищати власні цінності та принципи випробовують на міцність», - заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.