Україна хоче збільшити товарообіг з Грузією до $1 млрд на рік

Гройсман підкреслив, що «дружба Києва та Тбілісі – давня і добра»

Україна ставить завдання збільшити товарообіг із Грузією до 1 млрд доларів на рік і прискорити формування спільних транспортних структур для зручної логістики. Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Цього тижня, під час офіційного візиту (до Грузії - ред.), ми в черговий раз засвідчили взаємну відданість



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Гройсман підкреслив, що «дружба Києва та Тбілісі – давня і добра»

Україна ставить завдання збільшити товарообіг із Грузією до 1 млрд доларів на рік і прискорити формування спільних транспортних структур для зручної логістики. Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Цього тижня, під час офіційного візиту (до Грузії - ред.), ми в черговий раз засвідчили взаємну відданість проєвропейським ідеалам демократії і курсу реформ, а також обговорили нову логістичну ініціативу «Один пояс – один шлях», яка дозволить запропонувати світу нові торгівельні маршрути. Приємно, що сьогодні ми не просто озвучуємо «ідеї на майбутнє». Ми говоримо мовою цифр і конкретних планів: ставимо завдання наростити товарообіг до 1 млрд дол. на рік, прискорити процес формування спільних транспортних структур задля вирішення питань торгової логістики, а також сформувати єдині підходи в тарифній політиці», - написав він.

Гройсман підкреслив, що «дружба Києва та Тбілісі – давня і добра».

Попереду багато роботи, зауважив Гройсман, багато непростих викликів, але конструктив в наших відносинах – це надійних фундамент спільного успіху.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 27-28 листопада здійснив дводенний офіційний візит до Грузії.