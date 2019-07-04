Україна і Канада підпишуть контракт на поставки бронетехніки



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Міністр повідомив, що на узгодження деталей щодо контракту знадобиться кілька місяців

Україна працює над укладенням із Канадою контракту на постачання броньованої техніки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після зустрічі із міністром оборони Канади, повідомляє Укрінформ.

«Ми мали зустріч із міністром оборони Канади, на якій обговорювали питання воєнної взаємодії, у тому числі закупівлю летальної зброї. Ми обговорили конкретні справи щодо новітніх бронемашин і деяких компонентів озброєння», - сказав Аваков.

За його словами, на узгодження усіх деталей та досягнення остаточних домовленостей може знадобитися кілька місяців. «Мова йде про конкретний сучасний потрібний нам вид озброєння. Думаю, що за два-три місяці ми можемо в деталях обговорити це й підписати контракт», - наголосив міністр.

У Торонто з 2 липня триває третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції у Канаді з триденним візитом перебували президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.