Україна майже у сім разів збільшила експорт вершкового масла до ЄС

Україна опинилася на другому місці, після Нової Зеландії, за обсягами постачання до ЄС вершкового масла

Україна протягом січня-листопада 2017 року експортувала до країн Європейського Союзу 2,3 тис. тонн вершкового масла, що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська. «Україна



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Україна опинилася на другому місці, після Нової Зеландії, за обсягами постачання до ЄС вершкового масла

Україна протягом січня-листопада 2017 року експортувала до країн Європейського Союзу 2,3 тис. тонн вершкового масла, що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська.

«Україна опинилася на другому місці, після Нової Зеландії, за обсягами постачання до ЄС вершкового масла. У січні — листопаді 2017 року в ЄС було ввезено 2,3 тис. тонн відповідної продукції, при цьому річні обсяги поставок у порівнянні з 2016 роком збільшено майже всемеро», — розповіла Торговий представник.

При цьому, додала вона посилаючись на дані колег із США, у січні — жовтні 2017 року Україна стала восьмою у світі за обсягами експорту масла із загальним обсягом у 20,8 тис. тонн і річним зростанням у три рази.

За даними Мінагрополітики, у трійці країн-лідерів серед імпортерів української аграрної продукції за січень-жовтень 2017 року перебувають Індія (11,3% від загального експорту), Єгипет (7,5%) та Нідерланди (6,9%).