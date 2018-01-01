Україна не відповідальна за відсутність судів на окупованому Донбасі – рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини відхилив усі скарги, ставши на сторону України

Європейський суд з прав людини виніс одне з перших рішень щодо порушення прав громадян внаслідок конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у рішенні, копію якого має «Європейська правда». Страсбурзький суд об’єднав 7 схожих скарг від громадян України, які проживають у Донецьку. У рішенні він визнав, що Україна не несе



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Засідання ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини відхилив усі скарги, ставши на сторону України

Європейський суд з прав людини виніс одне з перших рішень щодо порушення прав громадян внаслідок конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у рішенні, копію якого має «Європейська правда».

Страсбурзький суд об’єднав 7 схожих скарг від громадян України, які проживають у Донецьку. У рішенні він визнав, що Україна не несе відповідальності за проблеми зі здійсненням судочинства у окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

До України позивалися семеро пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, від 1926 до 1960 року народження, які припинили отримувати соціальні виплати з бюджету в 2014 році, після окупації Донбасу. Троє з них у 2015 році звернулися до українського уряду щодо поновлення соціальних виплат, інші цього не зробили.

Жоден із позивачів не оскаржував в українських судах рішення уряду про припинення соціальних виплат, пояснивши це тим, що у Донецьку не діють органи української системи правосуддя – через російську агресію всі суди були евакуйовані з території ОРДЛО. Саме на це донеччани поскаржилися до Страсбурга: на їхню думку, Україна обмежила їхні можливості звернутися до суду щодо відновлення соціальних виплат.

Європейський суд з прав людини відхилив усі скарги, ставши на сторону України.

Варто зауважити, що це – вже друге рішення ЄСПЛ, пов’язане з конфліктом на Донбасі. Перше було винесене влітку 2017 року, воно було пов’язане із втратою контролю над Луганськом. Нині ЄСПЛ послався на це, попереднє рішення, пояснивши, що Донецьк – так само, як і Луганськ – перебуває поза контролем уряду і тому належне функціонування системи правосуддя тут не можливе. На думку Суду, Україна зробила все можливе, щоби відновити цей контроль.

Також у Страсбурзі кажуть, що українська влада зробила всі кроки, які варто було очікувати, щоби забезпечити доступ до системи правосуддя (на контрольованій території) для громадян тих території, які перебувають поза урядовим контролем.

Окрім того, ЄСПЛ відхилив скаргу на те, що невиплата пенсій та соціальних виплат є порушенням права заявників на життя.