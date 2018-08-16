Україна отримає від Світового банку гарантію на $650 млн на підтримку реформ



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Для того, щоб нова операція Світового банку стала можливою, необхідні підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ та сприятлива макроекономічна ситуація

Світовий банк готує гарантійну операцію на $650 млн для підтримки основних реформ в Україні, економічного зростання, фіскальної стійкості та поліпшення управління

Про це повідомляє у Facebook прес-служба банку.

«Після завершення підготовки та затвердження нової операції Україна отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму $650 млн, що допоможе запозичувати близько $800 млн на зовнішніх ринках», - зазначили в установі.

Для того, щоб нова операція Світового банку стала можливою, необхідні підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ та сприятлива макроекономічна ситуація. Зокрема, для цього необхідно, щоб набули чинності закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» (N8331д) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (N6027д), ухвалені в липні 2018 року.

Крім того, критично важливим є досягнення угоди уряду України з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми кредитування, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена.

«Світовий банк закликає уряд України завершити всі необхідні дії щодо розпочатих реформ та досягти угоди з МВФ щодо Четвертого перегляду програми кредитування». - зазначають в установі.