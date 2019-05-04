Україна підрахувала збитки від «брудної» російської нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білорусь повідомила про зниження якості російської нафти в нафтопроводі «Дружба» 19 квітня

Білорусь повідомила про зниження якості російської нафти в нафтопроводі «Дружба» 19 квітня

Збиток української нафтогазової компанії «Укртранснафта» від зупинки транзиту «брудної» російської нафти по нафтопроводу «Дружба» склав 29,2 мільйона гривень (близько одного мільйона доларів). Про це повідомили в прес-службі компанії, передає видання «Українські новини».



Недоотриманий прибуток «Укртранснафти» розрахований станом на 3 травня. За планами компанії, обсяги перекачки нафти будуть збільшені в наступні звітні періоди до кінця 2019 року.



25 квітня в «Укртранснафті» заявили в Facebook-акаунті, що припинення транзиту «брудної» російської нафти - вимушений крок, і, згідно з договором, «всі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не виконала своїх обов'язків».



Нагадаємо, що Білорусь повідомила про зниження якості російської нафти в нафтопроводі «Дружба» 19 квітня. За даними «Транснафти», що експлуатує російську ділянку нафтопроводу, забруднення сталося між Самарою і Унеча і стало результатом навмисних дій. Через зниження якості нафти Білорусь зупинила її транзит до Європи в напрямку Польщі та України.