Україна пропонує ЄС взяти шефство над містами Донбасу

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Президент України зустрівся з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко запропонував країнам ЄС підготувати цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі.

На зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Порошенко закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв’язнів, а також українських заручників.

Президент України також запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури.