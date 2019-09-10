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    Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі

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    Під час переговорів з польськими митниками порушувалося питання проведення аудиту кордону - Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі
    Під час переговорів з польськими митниками порушувалося питання проведення аудиту кордону
    Фото: Максим Нефьодов

    Переговори відбувались на рівні керівників митниць країн

    Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі. Переговори відбувались на рівні керівників митниць країн.

    Про це повідомив голова Державної митної служби (ДМС) України Максим Нефьодов.

    Під час переговорів з польськими митниками порушувалося питання проведення аудиту кордону. Також голова ДМС України обговорив ймовірне удосконалення митної інфраструктури між Польщею та Україною, зокрема обладнання нових пунктів перетину кордону.

    З китайськими митниками обговорювалися питання обміну митною інформацією, який наразі відбувається в обмеженому режимі, а також приєднання України до Меморандуму щодо контейнерного поїзда Китай-Словаччина.

    Крім цього, голова української митниці обговорив створення системи добровільного попередження про митні порушення.

    «В цілому колеги позитивно до всього цього ставляться. Залишилось найлегше — взяти і зробити. Чому це не було зроблено раніше — велике питання. Наводились конкретні приклади помилок і можливого саботажу з нашої сторони. Тому будемо поступово довіру відновлювати», — додав Нефьодов.

    Україна Максим Нефьодов
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