Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час переговорів з польськими митниками порушувалося питання проведення аудиту кордону Фото: Максим Нефьодов

Переговори відбувались на рівні керівників митниць країн

Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі. Переговори відбувались на рівні керівників митниць країн.

Про це повідомив голова Державної митної служби (ДМС) України Максим Нефьодов.

Під час переговорів з польськими митниками порушувалося питання проведення аудиту кордону. Також голова ДМС України обговорив ймовірне удосконалення митної інфраструктури між Польщею та Україною, зокрема обладнання нових пунктів перетину кордону.

З китайськими митниками обговорювалися питання обміну митною інформацією, який наразі відбувається в обмеженому режимі, а також приєднання України до Меморандуму щодо контейнерного поїзда Китай-Словаччина.

Крім цього, голова української митниці обговорив створення системи добровільного попередження про митні порушення.

«В цілому колеги позитивно до всього цього ставляться. Залишилось найлегше — взяти і зробити. Чому це не було зроблено раніше — велике питання. Наводились конкретні приклади помилок і можливого саботажу з нашої сторони. Тому будемо поступово довіру відновлювати», — додав Нефьодов.