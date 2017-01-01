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    Україна розраховує на 1,8 млрд євро фіндопомоги від Єврокомісії

    Кошти підуть на важливі реформи й покращення інфраструктури
    Україна має намір залучити 1,8 млрд євро в межах проекту фінансової допомоги від Єврокомісії на 2018-2019 року. Про це Українським Новинам повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. «Нова програма передбачає виділення фінансування України орієнтовно в розмірі 1,8 млрд євро. Це новий крок до посилення взаємодії з Європейським союзом. Схожі
    • Вчора, 14:16
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    Кошти підуть на важливі реформи й покращення інфраструктури

    Україна має намір залучити 1,8 млрд євро в межах проекту фінансової допомоги від Єврокомісії на 2018-2019 року. Про це Українським Новинам повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

    «Нова програма передбачає виділення фінансування України орієнтовно в розмірі 1,8 млрд євро. Це новий крок до посилення взаємодії з Європейським союзом. Схожі програми допомогли нашим сусідам розвиватися, зокрема, впроваджувати важливі реформи й покращувати інфраструктуру», - сказав міністр.

    За його словами, була досягнута домовленість, що умови цієї програми фінансування будуть відповідати основним пріоритетам уряду й стратегічних цілям країни.

    «Детальні умови ми будемо розглядати й обговорювати з нашими європейськими колегами найближчим часом. Роботу із цього питання Мінфін уже починає на цьому тижні. Обидві сторони націлені на прискорення одержання першого траншу нової програми, тому попереду багато роботи з розробки детального плану програми. Але наголошу, що це повинна бути практична програма - її умови повинні бути націлені на підтримку реалізації найактуальніших реформ, зокрема, впровадження вже прийнятих законів», - підсумував Данилюк.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко повідомив журналістам за підсумками саміту «Східного партнерства» у Брюсселі про те, що 27 листопада - 3 грудня Європейська комісія оприлюднить комюніке щодо проекту макрофінансової допомоги Україні на 2018-2019 роки.

    Віце-президент Єврокомісії з питань євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс допускає виділення Україні третього траншу в 600 млн євро макрофінансової допомоги в грудні поточного року.

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