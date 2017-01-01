Україна розраховує на «чотири союзи» з ЄС – Порошенко
- 24 Листопада, 15:27
-
Розсилка
Порошенко виступив на пленарній сесії саміту «Східного партнерства»
Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія), повідомляє прес-служба глави держави.
«Україна розраховує, насамперед, на так звані «чотири союзи» - Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні», - заявив він.
Порошенко закликав будувати партнерство на основі розумної диференціації, спільних цінностей та сміливих амбіцій. Нагадаємо, вчора Порошенко почав робочий візит до Брюсселя.
Зокрема, в ході візиту глава держави виступить під час робочого обіду з участю глав держав і урядів Європейського союзу і країн-партнерів на тему: «Працюємо разом над спільними європейськими викликами».
Також передбачені переговори президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів «Східного партнерства».