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    Україна розраховує на «чотири союзи» з ЄС – Порошенко

    Порошенко виступив на пленарній сесії саміту «Східного партнерства»
    Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія), повідомляє прес-служба глави держави. «Україна розраховує, насамперед, на так звані «чотири
    • 24 Листопада, 15:27
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    Порошенко виступив на пленарній сесії саміту «Східного партнерства»

    Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія), повідомляє прес-служба глави держави.

    «Україна розраховує, насамперед, на так звані «чотири союзи» - Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні», - заявив він.

    Порошенко закликав будувати партнерство на основі розумної диференціації, спільних цінностей та сміливих амбіцій. Нагадаємо, вчора Порошенко почав робочий візит до Брюсселя.

    Зокрема, в ході візиту глава держави виступить під час робочого обіду з участю глав держав і урядів Європейського союзу і країн-партнерів на тему: «Працюємо разом над спільними європейськими викликами».

    Також передбачені переговори президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів «Східного партнерства».

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