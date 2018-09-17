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    Україна розробила перший низькопідлоговий трамвай

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    Україна розробила перший низькопідлоговий трамвай

    Нову модель виробник планує презентувати на виставці InnoTrans 2018, яка пройде у вересні в Берліні

    Українська компанія «Татра-Юг» планує приступити до випуску повністю низькопідлогових трамваїв.

    Про це ЦТС поінформували в компанії.

    Як зазначається, нову модель виробник планує презентувати на виставці InnoTrans 2018, яка пройде у вересні в Берліні.

    Тим часом, компанія вже показала ескіз, на якому видно, як будуть виглядати її нові трамваї моделі К-1Т206.

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    «Розроблений трамвай має модульну конструкцію, а також 100% рівень низької підлоги. Довжина вагона може бути продовжена шляхом додавання секцій (до 5 секцій). Трамвай втілює в собі сучасний дизайн і передові технології», - прокоментували в компанії.

     

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