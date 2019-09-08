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    Україна за пів року експортувала пшениці на $1,87 млрд

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    Жита з січня по серпень 2019 року за кордон було продано на&nbsp;$3,35 млн - Україна за пів року експортувала пшениці на $1,87 млрд
    Жита з січня по серпень 2019 року за кордон було продано на $3,35 млн

    Борошна пшеничного за вказаний період було експортовано на $59,414 млн

    Україна за січень-серпень 2019 року експортувала пшениці на $1,87 млрд. Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби.

    Зазначається, що найбільше української пшениці за 8 місяців 2019 року купили Єгипет (на $371,974 млн), Індонезія (на $235,221 млн) та (Бангладеш на $201,511 млн).

    Жита з січня по серпень 2019 року за кордон було продано на $3,35 млн. У тому числі до Білорусі — на $2,049 млн, до Польщі — на $554 тис., до Бангладеш — на $469 тис.

    Борошна пшеничного за вказаний період було експортовано на $59,414 млн. Зокрема до Об’єднаних Арабських Еміратів — на 13,476 млн доларів, до Китаю — на 7,755 млн доларів, до Сінгапуру — на $5,995 млн.

    Ячменю за 8 місяців 2019 року експортували на $433 млн, кукурудзи — на $3,67 млрд.

    Джерело: Укрінформ

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