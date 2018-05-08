Українці здолають путінську окупацію, як свого часу побороли гітлерівську - Парубій

8 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам'яті та примирення

Голова ВР Андрій Парубій закликав українців пам'ятати подвиг ветеранів Другої світової війни і учасників визвольного руху, а також не допустити можливих провокацій з боку Росії. На цьому він наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення, оприлюдненому на сайті парламенту. «Традиційно 8 травня Україна разом



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

8 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам'яті та примирення

Голова ВР Андрій Парубій закликав українців пам'ятати подвиг ветеранів Другої світової війни і учасників визвольного руху, а також не допустити можливих провокацій з боку Росії.

На цьому він наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення, оприлюдненому на сайті парламенту.

«Традиційно 8 травня Україна разом з усім вільним світом відзначає День пам'яті та примирення. Дуже символічно, що це відбувається напередодні 9 травня - Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні вже російські імперські реваншисти, відкинувши трагічні уроки світової війни, заново розпалюють її у самому центрі Європи. Путін став новим Гітлером, окупувавши Крим і частину Донбасу», - зазначив Парубій.

Він закликав усіх громадян України згадати ратний подвиг і героїзм ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та схилити голову перед світлою пам'яттю безневинно загиблих жертв війни.

«Віддаючи найглибшу шану тим, хто понад сімдесят років тому захистив Україну і весь світ від гітлерівської навали, хочу від усього серця висловити слова подяки і підтримки нашим воїнам-захисникам, які зараз боронять незалежність і суверенітет України від путінського фашизму на східному фронті», - уточнив спікер.

Водночас він додав, що перемогу над нацизмом у Другій світовій війні російський імперський реваншизм прагне використати в інформаційній війні та агресії проти України.

«Щороку в травневі дні пам'яті російські агенти впливу в Україні намагаються організувати провокації. Не дозволимо окупанту використати подвиг наших полеглих і живих героїв для провокацій проти України! Згадаймо та вшануймо пам'ять усіх українців, які поклали свої життя за мир та свободу!», - зауважив Парубій.

Він висловив переконання, що як «понад сімдесят років тому наш народ поборов гітлерівську окупацію, так і зараз ми переможемо путінську, а окуповані Росією Крим та Донбас будуть повернені».

Як повідомлялося, в Україні, як і у світі, 8 та 9 травня відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.

Дні пам'яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 24 листопада 2004 року.

8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца. Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні.

З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. В країнах-союзницях з антигітлерівської коаліції цей день відзначається як День Перемоги над нацизмом.

Під час Другої світової війни в Україні загинули, за різними оцінками, від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення - близько 5 млн. Водночас 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.