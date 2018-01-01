Українців очікує подорожчання хліба в 2018 році

«Укрхлібпром» запевняє, що исокого і стрибкоподібного підвищення цін не передбачається

Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» прогнозує підвищення цін на хліб на 7-8% в 2018 році у порівнянні з 2017 роком. Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор «Укрхлібпрому» Олександр Васильченко. «Я не прогнозую дуже великого зростання цін на хліб, тому що спостерігається



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«Укрхлібпром» запевняє, що исокого і стрибкоподібного підвищення цін не передбачається

Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» прогнозує підвищення цін на хліб на 7-8% в 2018 році у порівнянні з 2017 роком. Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор «Укрхлібпрому» Олександр Васильченко.

«Я не прогнозую дуже великого зростання цін на хліб, тому що спостерігається досить висока конкуренція на ринку хлібобулочних виробів, - ціна виросте в межах закладеного на наступний рік рівня інфляції 7-8%. Тобто високого і стрибкоподібного підвищення цін не передбачається», - сказав він.

Васильченко зазначив, що на даний момент ціна на хліб залежить від вартості борошна, яка в листопаді-грудні 2017 року мала тенденції до зростання, а також від енергоносіїв та заробітної плати пекарів.

При цьому в 2017 році ціни на хліб в середньому зросли на 20%.

Крім того, за словами Васильченка, спостерігається зниження попиту на хлібобулочну продукцію.

«Йде тенденція до зниження попиту на хлібобулочну продукцію. Справа в тому, що хліб сьогодні, як продукт, залежить від чисельності населення, а вона скорочується - остання цифра показувала 42,6 млн осіб. Крім того, структура харчування людей змінюється - люди намагаються їсти менше хліба і приділяють більше увагу фруктам і овочам. Також впливає низька купівельна спроможність населення, в той час як ціни на хліб зростають», - прокоментував він.

Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» попередньо оцінює зниження виробництва хлібобулочних виробів на 7,5% до 1,1 млн тонн у 2017 році порівняно з 2016 роком.

Отже, за даними асоціації, сукупна місткість ринку хлібобулочної продукції становить приблизно 3,8 млн тонн.

Зі слів Васильченка, наразі тіньовий сегмент цього ринку становить близько 65%, що ускладнює його аналіз і управління ним.