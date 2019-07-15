Українців попередили про нову небезпечну гру в інтернеті



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Суть гри в тому, що дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти

Міністерство внутрішніх справ України попередило про поширення серед дітей нової небезпечної інтернет-гри «Зникнути на 24 години».

«Зафіксована нова небезпечна гра «Зникнути на 24 години», яка орієнтована на дітей. Небезпечна гра «Зникнути на 24 години» - аналог гри «Синій кит», починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу», - заявили в МВС.

Зазначається, що суть гри в тому, що дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти.

У разі зникнення дитини МВС просить відразу ж дзвонити в поліцію.

Нагадаємо, у 2017 році, коли була поширена гра «Синій кит», працівники поліції затримали двох адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах.

Також у Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита».

Джерело: Українські новини