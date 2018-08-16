Українця номіновано на премію Еммі



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Номінацію йому приніс документальний фільм «Плач із Сирії»

Український звукорежисер, технічний директор студії LeDoyen Олег Кульчицький номінований на американську телевізійну премію Еммі в категорії Кращий звук – за роботу над документальним фільмом «Плач із Сирії» (Cries from Syria) Євгенія Афінеєвского.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Олег Кульчицький отримав номінацію на премію News & Documentary Emmy Awards у категорії «Найкращий звук» за роботу над стрічкою «Плач із Сирії» (Cries from Syria). Фільм розповідає історію збройного конфлікту на Близькому Сході очима сирійських активістів і мирного населення.

Стрічка була випущена в 2017 році каналом HBO. Режисером фільму став ізраїльтянин Євген Афінеєвський.

«Плач із Сирії» бореться за премію «Еммі» в трьох категоріях, зокрема – «Найкращий звук».

Для Кульчицького це не перша престижна номінація – в 2016 році звукорежисера і команду фільму «Зима у вогні» про події Революції гідності номінували на Golden Reel Awards за «Найкращий монтаж звуку в документальному фільмі». Фільм також претендував на премію «Оскар».

Нагадаємо, новинна і документальна премія «Еммі» (News & Documentary Emmy Awards) з 1980 року вручається за найкращі журналістські та документальні фільми Американською національною телевізійною академією.

Цього року церемонія вручення нагород відбудеться 1 жовтня в Нью-Йорку.



