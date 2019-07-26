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    Українець намагався вивезти до РФ запчастини до військових вертольотів

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    <p>Товари військового призначення намагалися вивезти поїздом</p> - Українець намагався вивезти до РФ запчастини до військових вертольотів

    Товари військового призначення намагалися вивезти поїздом

    Зловмисника спіймано на залізничному вокзалі

    На Харківщині контррозвідники запобігли незаконному вивезенню в Росію товарів військового призначення. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

    «Житель Харківської області незаконно придбав комплектуючі до авіаційної техніки. Військове обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів», - розповіли співробітники СБУ.

    Як зазначається, зловмисника затримали на харківському залізничному вокзалі під час митного контролю, виявивши серед особистих речей чоловіка запчастини до паливно-регулювального обладнання авіаприладів.

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    Українець намагався вивезти до РФ запчастини до військових вертольотів
    Українець намагався вивезти до РФ запчастини до військових вертольотів
    Українець намагався вивезти до РФ запчастини до військових вертольотів

    За висновками фахівців, пристрої призначено для ремонту військових і військово-транспортних вертольотів Мі-8, Мі-24 і відносяться до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України. 

    Зараз відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії.

     

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