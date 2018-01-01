Українка намагалася вивезти до Румунії дитину за фальшивими документами

Українка пред'явила довіреність на вивезення дитини за кордон, що містить ознаки підробки

Українські прикордонники минулої ночі завадили незаконному вивезенню до Румунії неповнолітньої дитини. «До пункту пропуску «Порубне» на паспортний контроль прибула жінка, яка разом з дитиною, 2005 року народження, прямувала до Румунії. Під час перевірки документів українка пред'явила довіреність на вивезення дитини за кордон, що



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Українка пред'явила довіреність на вивезення дитини за кордон, що містить ознаки підробки

Українські прикордонники минулої ночі завадили незаконному вивезенню до Румунії неповнолітньої дитини.

«До пункту пропуску «Порубне» на паспортний контроль прибула жінка, яка разом з дитиною, 2005 року народження, прямувала до Румунії. Під час перевірки документів українка пред'явила довіреність на вивезення дитини за кордон, що містить ознаки підробки», - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України в середу.

За цим фактом було поінформовано Національну поліцію за ознаками можливого злочину, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Мати разом з дитиною змушена була залишитися на території України.