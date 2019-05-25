Українська співачка Полякова йде у політику



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Оля Полякова підтримує президента Володимира Зеленського

Співачка Оля Полякова розповіла, що збирається в політику. Про це згадала в інтерв’ю журналу «Отдохни».

Фотографію обкладинки глянцю вона опублікувала в Instagram.

У журналі з’явилося інтерв’ю зі співачкою під заголовком «Оля Полякова вирішила всерйоз зайнятися політикою.

Сама виконавиця підтвердила серйозність цієї заяви.

«Так, в моєму житті сталося багато нового, і про все по порядку я відверто розповіла в інтерв’ю «Отдохни». Про політику, підтримці ідеальної фігури, зйомки в «Свінгерах», майбутніх стадіонних шоу «Королева ночі» в цьому році і багато іншого», – написала Полякова.

Реакція підписників була досить різною. Одні висказалися, що у політичному житті України не вистачає таких сильних та рішучих жінок, як Полякова. А інші виразили своє занепокоєння тим, що зірки шоубізу всі як один «пхаються у політику».

«Дуже розумна і тямуща між іншим, зможе дати фору багатьом нашим дідуганам-політикам», «Яка політика? Політсила? «Поющие губошлепки»?», «Ось за Олю я голосувати буду. А не за цей набрід», «О ні, тільки не політика», «Пающіє труси» вже в політику? Тому так і живемо», «Оля – міністр культури?», «Оль, а ти куди? Нафіг тобі та політика?» – прокоментували підписними співачки.

Нагадаємо, Полякова підтримувала Зеленського у його прагненні стати президентом України.

А після першого туру президентських виборів вона запостила фото із Зеленським та привітала його з успіхом.