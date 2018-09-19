Українське вугілля газової групи повинно бути в пріоритеті, - глава Незалежної профспілки гірників Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко закликає дати пріоритет газовому вугіллю

Українське вугілля марки А (антрацит) сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією

В Україні існує гостра необхідність в пріоритетності вугілля марки «Г» перед антрацитом. З початком війни на сході представники вугільної галузі, в тому числі, профспілки, неодноразово зверталися до керівництва країни з тим, щоб вугілля, що видобувається в Україні, отримало пріоритет перед імпортом. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко.

«Про це ми стверджували з самого початку війни, вимагали, зверталися до керівництва країни, я особисто звертався до Турчинова, щоб шахти на українській території працювали в повну силу, щоб люди отримували зарплату, щоб українські шахти фінансувалися. З 2014 року криком кричимо, що потрібно це робити - дати пріоритет газовому вугіллю! Те, що стосується українських шахт, я двома руками за пріоритет їх продукції», - зазначив Микола Волинко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про пріоритет власного українського видобутку вугілля перед імпортом. «Українське вугілля марки А (антрацит) сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією. І ми повинні зробити все для того, щоб відмовитися від антрациту і нарощувати видобуток вугілля марки Г», - зазначив Володимир Гройсман.

Як раніше повідомлялося, Рада оптового ринку електроенергії (ОРЕ) планує закріпити пріоритет блоків ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля перед блоками, які використовують антрацит. Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його використовувати для потреб всього енергетичного комплексу, щоб не залежати від імпортного антрациту.