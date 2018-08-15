Українські аграрії намолотили 33,6 млн тонн зерна



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Середня врожайність зернових становить 34,6 ц/га

Сільгоспвиробники станом на сьогодні зібрали 33,6 млн тонн зерна на площі 9,7 млн га при середній врожайності 34,6 ц/га, передає прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією міністерства, зокрема, намолочено озимої пшениці – 24,2 млн тонн, ярої пшениці – 587 тис. тонн, озимого ячменю – 3,1 млн тонн, ярого ячменю – 4,3 млн тонн.

Також зібрано жита – 368 тис. тонн, вівса – 352 тис. тонн, гороху – 786 тис. тонн.

Крім того, як зазначили у прес-службі, зібрано 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 968 тис. га (100%) при врожайності 26,4 ц/га та 78 тис. тонн ярого ріпаку з 38 тис. га (58%) при врожайності 20,6 ц/га.

Мінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових у 2018 році на рівні 60 млн тонн. У той же час, 3 серпня Мінагропрод збільшив прогноз врожаю пшениці з 23 до 24 млн тонн.

Також експерти прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 млн тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі в липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.





