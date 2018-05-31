Українські бійці знищили дві ворожі БМП на Донбасі

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За останні дні військові знищили кілька БМП терористів

За словами волонтера, тепер терористи не знають, куди ховати техніку від українських військових

Під Докучаєвськом «третя сила» вистежила і знищила дві БМП ворога.

«Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор», - йдеться у повідомленні волонтера Юрія Мисягіна у Facebook.

Він зазначив, що на Світлодарській дузі нищать техніку бойовиків, під Докучаєвськом продовжили знищувати, а тепер і до великого району Сєвєродонецька добралися.