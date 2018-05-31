  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українські бійці знищили дві ворожі БМП на Донбасі

    • Розсилка
    За останні дні військові знищили кілька БМП терористів - Українські бійці знищили дві ворожі БМП на Донбасі
    За останні дні військові знищили кілька БМП терористів

    За словами волонтера, тепер терористи не знають, куди ховати техніку від українських військових

    Під Докучаєвськом «третя сила» вистежила і знищила дві БМП ворога.

    «Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор», - йдеться у повідомленні волонтера Юрія Мисягіна у Facebook.

    Він зазначив, що на Світлодарській дузі нищать техніку бойовиків, під Докучаєвськом продовжили знищувати, а тепер і до великого району Сєвєродонецька добралися.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі зброя військові військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ