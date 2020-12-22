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    Українські дипломати за рік допомогли звільнити з-за грат близько 1600 українців

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    22 листопада в Україні відзначають День дипломатичної служби - Українські дипломати за рік допомогли звільнити з-за грат близько 1600 українців
    22 листопада в Україні відзначають День дипломатичної служби

    Кулеба повідомив, що більшість історій про звільнених громадян не потраплядо до ЗМІ

    Українські консули протягом 2020 року допомогли звільнити з-за ґрат за кордоном понад 1600 співвітчизників. Про це сказав міністр закордонних справ  Дмитро Кулеба у своєму зверненні до українських дипломатів, пише пресслужба МЗС.

    Міністр зауважив, що у цьому випадку йдеться про маловідомих людей, історії яких не отримали резонансу.

    «Віталій Марків повернувся додому. Окрім нього, ми повернули з-за ґрат з усього світу 30 громадян з таких дуже резонансних відомих кейсів, які потрапляли на шпальти новин. Але також є ще одна цифра, якою ми пишаємося. Після втручання українських консулів понад 1600 наших громадян були звільнені з-за грат за кордоном. Це ті історії, які не потрапляли в новини і в соцмережі, але це конкретні врятовані долі українців і возз’єднані сім’ї»,  розповів Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, в Україні відзначають День дипломатичної служби.

    День працівників дипломатичної служби встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день.

    22 грудня 1917 року Голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки, проголошеної III Універсалом Центральної Ради, Володимир Винниченко і Генеральний секретар з міжнаціональних справ Олександр Шульгін підписали «Законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ», який цього ж дня був схвалений на засіданні Уряду УНР.

    Теги: міністр Дмитро Кулеба Віталій Марків
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