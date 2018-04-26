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    Українські літаки відкрили масштабне авіашоу в Туреччині (відео)

    На борту Ан-178 летів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака
    Туреччина вперше у своїй історії проводить масштабне авіашоу «Євразія», яке відкривали українські літаки. Про це повідомляє ТСН. Загальна увага була прикута до українського Ан-178, який попрямував до узбережжя Середземного моря. На його борту було з десяток офіцерів турецької армії та поліції. Для керівництва держпідприємства
    • 26 Квiтня, 09:27
    • Розсилка
    Фото: Facebook ДП «Антонов»

    На борту Ан-178 летів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака

    Туреччина вперше у своїй історії проводить масштабне авіашоу «Євразія», яке відкривали українські літаки.

    Про це повідомляє ТСН.

    Загальна увага була прикута до українського Ан-178, який попрямував до узбережжя Середземного моря. На його борту було з десяток офіцерів турецької армії та поліції.

    Для керівництва держпідприємства «Антонов» важливо, що на його борту полетів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака.

    Слідом до старту підготувався концепт Ан-77, пілоти якого викотили судно ледь не на середину злітної смуги – їм важливо було показати, який короткий розбіг у літака. Велетню знадобилося всього 350 метрів, аби відірватися від землі.

    Журналістам вдалося отримати відео з кабіни цього літака у польоті – ледь не бойові розвороти, мінімальна швидкість над відвідувачами виставки, гірка і фірмове приземлення «по-антоновськи» - по крутій глісаді.

    Нагадаємо, у 2017 році держпідприємство «Антонов» уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів щодо коопераційного виробництва для реалізації фінальної частини програми літака Ан-132.

    Туреччина Антонов авіашоу літак
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