Українські літаки відкрили масштабне авіашоу в Туреччині (відео)

На борту Ан-178 летів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака

Туреччина вперше у своїй історії проводить масштабне авіашоу «Євразія», яке відкривали українські літаки. Про це повідомляє ТСН. Загальна увага була прикута до українського Ан-178, який попрямував до узбережжя Середземного моря. На його борту було з десяток офіцерів турецької армії та поліції. Для керівництва держпідприємства



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Фото: Facebook ДП «Антонов»

На борту Ан-178 летів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака

Туреччина вперше у своїй історії проводить масштабне авіашоу «Євразія», яке відкривали українські літаки.

Про це повідомляє ТСН.

Загальна увага була прикута до українського Ан-178, який попрямував до узбережжя Середземного моря. На його борту було з десяток офіцерів турецької армії та поліції.

Для керівництва держпідприємства «Антонов» важливо, що на його борту полетів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака.

Слідом до старту підготувався концепт Ан-77, пілоти якого викотили судно ледь не на середину злітної смуги – їм важливо було показати, який короткий розбіг у літака. Велетню знадобилося всього 350 метрів, аби відірватися від землі.

Журналістам вдалося отримати відео з кабіни цього літака у польоті – ледь не бойові розвороти, мінімальна швидкість над відвідувачами виставки, гірка і фірмове приземлення «по-антоновськи» - по крутій глісаді.

Нагадаємо, у 2017 році держпідприємство «Антонов» уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів щодо коопераційного виробництва для реалізації фінальної частини програми літака Ан-132.