Українські стартапи представлять на ІТ-виставці у Лас-Вегасі

У Кабміні вважають, що Україна має всі шанси стати одним з основних IT-центрів у Європі

Український павільйон на одній з найбільших світових технологічних виставок в Лас-Вегасі Consumer Electronics Show буде відкритий 10 січня о 22:00 за київським часом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк. «Сьогодні о 22:00 за київським часом разом з UVCA та Western NIS Enterprise Fund



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У Кабміні вважають, що Україна має всі шанси стати одним з основних IT-центрів у Європі

Український павільйон на одній з найбільших світових технологічних виставок в Лас-Вегасі Consumer Electronics Show буде відкритий 10 січня о 22:00 за київським часом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Сьогодні о 22:00 за київським часом разом з UVCA та Western NIS Enterprise Fund відкриємо український павільйон на одній з найбільших світових технологічних виставок в Лас-Вегасі Consumer Electronics Show. Я радий бачити інноваційні українські компанії, що розвиваються відповідно до основних міжнародних трендів (штучний інтелект, віртуальна реальність, дрони тощо). Я вірю в ринок, приватну ініціативу, креативність і кропітку роботу. Саме це дозволило українським стартапам потрапити на цю виставку», - написав Данилюк.

Він переконаний, що наша країна має всі шанси стати одним з основних IT-центрів у Європі.

«У нас є чудові стартапи, розвинена інфраструктура, висококваліфіковані фахівці та уряд, який розуміє необхідність створення кращих умов для бізнесу та готовий працювати над цим», - зазначив Данилюк.

Прогнози з розвитку ІТ-сектора в світі вражають: розмір світового Українські стартапи представлять на технологічній виставці у Лас-Вегасіринку в 2018 році досягне $3,7 трильйона, що на 4,3% більше, ніж у 2017 році ($3,5 трильйони). Країна, яка прагне до сучасної, диверсифікованої та стійкої економіки, має будувати її на основі інноваційних технологій, акцентував урядовець.