Українські виробники за два роки отримали понад 200 тис. сертифікатів на експорт до ЄС
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Двохсоттисячний сертифікат виданий Львівською митницею на шкіряні чохли для автомобільних крісел, які експортувалися з України до Польщі.
За останні два роки Державна фіскальна служба (ДФС) видала 200 тис. сертифікатів для експорту українських товарів до країн Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред'явити під час ввезення на митну територію країн ЄС. Термін дії сертифіката становить чотири місяці з дати його видачі.
Так, найбільша кількість сертифікатів видано до Польщі - 57281, або 29%, Німеччину - 27355, або 14%, Румунію - 14816, або 7%, Італію - 10534, або 5%, Нідерланди - 8075, або 4%, Литву - 7291, або 4%, до Словаччини - 6345, або 3%.
Двохсоттисячний сертифікат виданий Львівською митницею на шкіряні чохли для автомобільних крісел, які експортувалися з України до Польщі.
Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.
Сертифікат видається під час здійснення експорту товару(ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення або після експорту товару(ів) за місцем здійснення митного оформлення товару(ів) або за місцем державної реєстрації експортера.