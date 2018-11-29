Українські виробники за два роки отримали понад 200 тис. сертифікатів на експорт до ЄС



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Двохсоттисячний сертифікат виданий Львівською митницею на шкіряні чохли для автомобільних крісел, які експортувалися з України до Польщі.

За останні два роки Державна фіскальна служба (ДФС) видала 200 тис. сертифікатів для експорту українських товарів до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред'явити під час ввезення на митну територію країн ЄС. Термін дії сертифіката становить чотири місяці з дати його видачі.

Так, найбільша кількість сертифікатів видано до Польщі - 57281, або 29%, Німеччину - 27355, або 14%, Румунію - 14816, або 7%, Італію - 10534, або 5%, Нідерланди - 8075, або 4%, Литву - 7291, або 4%, до Словаччини - 6345, або 3%.

Двохсоттисячний сертифікат виданий Львівською митницею на шкіряні чохли для автомобільних крісел, які експортувалися з України до Польщі.