Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО у складі батальйону США



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Українські військові на навчаннях НАТО Combined Resolve XII, Німеччина, 15 серпня 2019 року Фото: Генштаб ЗСУ

15 серпня активна фаза навчань розпочалася на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (JMRC) в німецькому місті Хоенфельс

Українська механізована рота бере участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО Combined Resolve XII у складі механізованого батальйону США.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Так, 15 серпня активна фаза навчань розпочалася на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (JMRC) в німецькому місті Хоенфельс.

Від України у бойових маневрах бере участь механізована рота зі складу 93 окремої механізованої бригади «Холодний яр» під керівництвом капітана Олександра Борща.

«Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання у складі механізованого батальйону США. Попереду майже десять діб маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, у навчаннях Combined Resolve XII беруть участь близько 5 тисяч військових з 21 країни. Маневри проводять для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі.

Нагадаємо, українські військові прибули на навчання до Німеччини 10 серпня.