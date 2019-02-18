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    Українські військові отримали понад сотню модернізованих танків Т-64

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    Українські військові отримали понад сотню модернізованих танків Т-64

    Харківський бронетанковий завод провів модернізацію понад сотні Т-64

    Збройні сили України отримали понад сотню танків Т-64, які модернізували на Харківському бронетанковому заводі.

    Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.

    Повідомляється, що модернізовані танки зразка 2017 року Т-64 випускає Харківський бронетанковий завод і наразі їх постачають до ЗСУ.

    «Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції «Либідь К-2РБ», систему супутникової навігації», - йдеться у повідомленні.

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