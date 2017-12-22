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    Українські «зірки» масово вирушили на новорічні заробітки до РФ

    В опублікованому списку значаться: Віра Брежнєва (Галушка), Ані Лорак, Лоліта, і Софія Ротару
    У Росії громадяни обурилися фактом, що з року в рік, в святкову новорічну ніч доводиться спостерігати на екрані одні й ті ж особи. Керівництво російського «Першого каналу» пішло на зустріч, скасувавши участь заїжджених виконавців попси. Їх замінили на українців, передає «Дни.ру». Видання повідомляє: «Український
    • Сьогодні, 08:00
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    Віра Брежнєва на російському новорічному &laquo;Блакитному вогнику&raquo;
    Фото: прес-служба Первого канала
    Віра Брежнєва на російському новорічному «Блакитному вогнику»

    В опублікованому списку значаться: Віра Брежнєва (Галушка), Ані Лорак, Лоліта, і Софія Ротару

    У Росії громадяни обурилися фактом, що з року в рік, в святкову новорічну ніч доводиться спостерігати на екрані одні й ті ж особи. Керівництво російського «Першого каналу» пішло на зустріч, скасувавши участь заїжджених виконавців попси.

    Їх замінили на українців, передає «Дни.ру».

    Видання повідомляє: «Український музичний колектив «Гриби», заснований в Києві в 2016 році, прославився піснею «Між нами тане лід». Перший канал, як кажуть, спокусив хлопців хорошим гонораром. Гроші їм зараз потрібні – продюсер заявив, що 31 грудня 2017 року група припинить концертну діяльність».

    Крім «Грибів», росіян збираються розважати киянка Світлана Лобода, молода, але вже розкручена руппа Artik & Asti.

    Співакові під псевдонімом Alekseev теж належить вперше співати відразу після бою курантів московського Кремля. Він буде розважати жителів Росії, як і уродженка українського Ужгорода Єлизавета Іванців, більше відома як «Йолка».

    В опублікованому списку значаться: Віра Брежнєва (Галушка), Ані Лорак, Лоліта, і навіть Софія Ротару, яка не так давно запалювала на концерті в Грозному, приуроченому до дня народження глави Чечні Рамзана Кадирова.

    Росія Світлана Лобода гроші музика Софія артист
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