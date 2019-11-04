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    Український автогонщик став чемпіоном світу з дрифтингу

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    Дмитро Іллюк посів перше місце на FIA Motorsport Games - Український автогонщик став чемпіоном світу з дрифтингу
    Дмитро Іллюк посів перше місце на FIA Motorsport Games

    38-річний Дмитро Іллюк - багаторазовий чемпіон України, східної Європи та зимового сезону з дрифту 2018-2019 років

    Дрифтер з Одеси Дмитро Іллюк посів перше місце на FIA Motorsport Games, які проходять в Римі. Він керував автомобілем Nissan 200SX і переміг спортсменів з Чехії та Росії.

    Про це повідомляє одеське видання Пушкінська.net.

    Іллюк протистояв іншими 24 учасникам змагань. Під час гонки він обігнав чеха Міхала Райхерта, що принесло спортсмену перемогу.

    Організатори відзначили, що заїзд проходив на дуже мокрій трасі, через що спортсмени робили помилки.

    Світлину зі здобутою медаллю - на тлі свого авта - Дмитро вже оприлюднив у себе в Instagram.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Hard work paid properly. Thanks to all who were supporting . It means a lot to me and history of drifting in the world... @fiamotorsportgames @fia.official #fiamgames

    Допис, поширений Dmitriy Illyuk (@dmitriyillyuk)

    38-річний Дмитро Іллюк - багаторазовий чемпіон України, східної Європи та зимового сезону з дрифту 2018-2019 років. На цих змаганнях він представляв Україну в дисципліні Drifting Cup. =

    Напередодні Іллюк зізнався, що їде за перемогою.

    «Останні три тижні ми тільки тим і займалися, що готували нашу машину. Зробили дуже багато. Також у нас дуже цікаве брендування автомобіля - в форматі українського прапора і вишиванки через все авто. Такий патріотичний дизайн багатьом сподобався. Приємно, що нас підтримують. Але найбільшу підтримку відчуваю від свого 11-річного сина, який приїхав вболівати за мене. Тому моя мета на цих змаганнях - однозначно перемога!», - казав він.

    Окрім Іллюка до національну збірної входили ще два спортсмени: 16-річна Вероніка Кононенко та 15-річний Георгій Красько. Обидва брали участь в дисципліні Karting Slalom Cup.

    чемпіонат світу Одеса автомобіль Автоспорт
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