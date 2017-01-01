Український «Руслан» рятує французький Airbus, який застряг в Канаді

Ан-124 вилетів з аеропорту Шарль-де-Голль

Український транспортний літак «Руслан» доставить новий двигун для Airbus А380, на борту якого 30 вересня сталася надзвичайна подія. Про це повідомляється на сторінці RadarBox24.com в соцмережі Facebook. «Ан-124 ДП« Антонов »вилетів з Паризького CDG (аеропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей з новим двигуном для Air



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook RadarBox24.com

Ан-124 вилетів з аеропорту Шарль-де-Голль

Український транспортний літак «Руслан» доставить новий двигун для Airbus А380, на борту якого 30 вересня сталася надзвичайна подія. Про це повідомляється на сторінці RadarBox24.com в соцмережі Facebook.

«Ан-124 ДП« Антонов »вилетів з Паризького CDG (аеропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей з новим двигуном для Air France», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня літак авіакомпанії Air France Airbus А380 був змушений здійснити аварійну посадку в канадському місті Гус-Бей через відмову одного з двигунів.

Літак прямував рейсом AF66 з Парижа в Лос-Анджелес. Один з чотирьох двигунів відмовив, коли лайнер пролітав на захід від Гренландії, частина деталей двигуна відвалилася.

На борту аеробуса знаходилися 496 пасажирів і 24 члени екіпажу. Лайнер успішно приземлився в Канаді, ніхто не постраждав.