Український «Руслан» рятує французький Airbus, який застряг в Канаді
- 24 Листопада, 15:00
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Ан-124 вилетів з аеропорту Шарль-де-Голль
Український транспортний літак «Руслан» доставить новий двигун для Airbus А380, на борту якого 30 вересня сталася надзвичайна подія. Про це повідомляється на сторінці RadarBox24.com в соцмережі Facebook.
«Ан-124 ДП« Антонов »вилетів з Паризького CDG (аеропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей з новим двигуном для Air France», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 вересня літак авіакомпанії Air France Airbus А380 був змушений здійснити аварійну посадку в канадському місті Гус-Бей через відмову одного з двигунів.
Літак прямував рейсом AF66 з Парижа в Лос-Анджелес. Один з чотирьох двигунів відмовив, коли лайнер пролітав на захід від Гренландії, частина деталей двигуна відвалилася.
На борту аеробуса знаходилися 496 пасажирів і 24 члени екіпажу. Лайнер успішно приземлився в Канаді, ніхто не постраждав.