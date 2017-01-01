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    Український «Руслан» рятує французький Airbus, який застряг в Канаді

    Ан-124 вилетів з аеропорту Шарль-де-Голль
    Український транспортний літак «Руслан» доставить новий двигун для Airbus А380, на борту якого 30 вересня сталася надзвичайна подія. Про це повідомляється на сторінці RadarBox24.com в соцмережі Facebook. «Ан-124 ДП« Антонов »вилетів з Паризького CDG (аеропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей з новим двигуном для Air
    • 24 Листопада, 15:00
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    Ан-124 вилетів з аеропорту Шарль-де-Голль

    Український транспортний літак «Руслан» доставить новий двигун для Airbus А380, на борту якого 30 вересня сталася надзвичайна подія. Про це повідомляється на сторінці RadarBox24.com в соцмережі Facebook.

    «Ан-124 ДП« Антонов »вилетів з Паризького CDG (аеропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей з новим двигуном для Air France», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 30 вересня літак авіакомпанії Air France Airbus А380 був змушений здійснити аварійну посадку в канадському місті Гус-Бей через відмову одного з двигунів.

    Літак прямував рейсом AF66 з Парижа в Лос-Анджелес. Один з чотирьох двигунів відмовив, коли лайнер пролітав на захід від Гренландії, частина деталей двигуна відвалилася.

    На борту аеробуса знаходилися 496 пасажирів і 24 члени екіпажу. Лайнер успішно приземлився в Канаді, ніхто не постраждав.

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