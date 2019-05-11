Україну накриє сильними грозами: прогноз погоди на 11 травня



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Погода в Україні в суботу очікується грозова й дощова

Погода в Україні у суботу, 11 травня, очікується несприятлива, синоптики попереджають про те, що всю територію України накриє сильними дощами та грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на сході країни 11 травня очікується найтепліша, однак протягом дня там пройдуть сильні дощі з грозами. Вночі температура повітря складе +7 +9 градусів, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

У південних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Вночі температура повітря +10 +12 градусів, вдень +16 +19 градусів, в Одесі прохолодніше, +15 +17 градусів. У Криму також очікується гроза. Вночі +8 +10 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На півночі країни буде тепло, але пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень очікується +17 +19 градусів.

Західні області також накриє дощами з грозами. Нічна температура повітря +6 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +16 +18 градусів, в Ужгороді до +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується +16 +19 градусів.

У Києві 11 травня буде хмарно, дощ пройде вночі, а також вдень, місцями сильний. Нічна температура повітря +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів.