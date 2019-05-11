  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриє сильними грозами: прогноз погоди на 11 травня

    • Розсилка
    Україну накриє сильними грозами: прогноз погоди на 11 травня

    Погода в Україні в суботу очікується грозова й дощова

    Погода в Україні у суботу, 11 травня, очікується несприятлива, синоптики попереджають про те, що всю територію України накриє сильними дощами та грозами.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Погода на сході країни 11 травня очікується найтепліша, однак протягом дня там пройдуть сильні дощі з грозами. Вночі температура повітря складе +7 +9 градусів, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

    У південних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Вночі температура повітря +10 +12 градусів, вдень +16 +19 градусів, в Одесі прохолодніше, +15 +17 градусів. У Криму також очікується гроза. Вночі +8 +10 градусів, вдень +17 +19 градусів.

    На півночі країни буде тепло, але пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень очікується +17 +19 градусів.

    Західні області також накриє дощами з грозами. Нічна температура повітря +6 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +16 +18 градусів, в Ужгороді до +20 градусів.

    image_6_137

    В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується +16 +19 градусів.

    У Києві 11 травня буде хмарно, дощ пройде вночі, а також вдень, місцями сильний. Нічна температура повітря +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ