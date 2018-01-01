Україну почне засипати снігом: прогноз погоди на 16 січня

У Києві 16 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг

Над територією України у найближчу добу, 16 січня утримається холодна повітряна маса, але очікується інтенсивне падіння атмосферного тиску. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Прогнозується невеликий сніг, лише вночі у більшості західних областей і в північних областях без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с,



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Найближчими днями в Україні очікується холодна погода, а також опади у вигляді снігу

У Києві 16 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг

Над територією України у найближчу добу, 16 січня утримається холодна повітряна маса, але очікується інтенсивне падіння атмосферного тиску.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозується невеликий сніг, лише вночі у більшості західних областей і в північних областях без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15° , у східних і південних областях місцями 7-9° морозу; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одеської області близько 0°.

У Києві 16 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 4-6° морозу.

В Україні 17 січня часом сніг, вдень на півдні з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні, Прикарпатті та Закарпатті вночі 0-5 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.

У Києві 17 січня сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.