Україну почне засипати снігом: прогноз погоди на 16 січня
- Сьогодні, 05:30
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У Києві 16 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг
Над територією України у найближчу добу, 16 січня утримається холодна повітряна маса, але очікується інтенсивне падіння атмосферного тиску.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогнозується невеликий сніг, лише вночі у більшості західних областей і в північних областях без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° , у східних і південних областях місцями 7-9° морозу; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одеської області близько 0°.
У Києві 16 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 4-6° морозу.
В Україні 17 січня часом сніг, вдень на півдні з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні, Прикарпатті та Закарпатті вночі 0-5 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.
У Києві 17 січня сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.