Україну сьогодні накриє штормовий вітер

У Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с

Сьогодні у більшості українських регіонів пориви вітру сягатимуть 20 м/с Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними Укргідрометцентру, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Тим часом у Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с. Зазначимо, відповідно до прогнозів синоптика Наталки



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У Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с

Сьогодні у більшості українських регіонів пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Тим часом у Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с.

Зазначимо, відповідно до прогнозів синоптика Наталки Діденко, сьогодні у західних областях буде складна погода. 29 грудня до країни прийде атмосферний фронт, через що у західних областях буде складна погода. Там пройдуть дощі, подекуди сильні, у Карпатах дощ може перейти у мокрий сніг. Там також спостерігатиметься сильний вітер.

Ввечері опади можуть дістатися і північних областей та Вінницької області, у той час як на сході погода буде відносно сухою.

Втім протягом дня знову потепліє, в межах України повітря погріється до 3-8 градусів тепла, а на півдні від +8 до +13 градусів. У Києві без істотних опадів, місцями можуть пройти дощі, можливо з мокрим снігом, очікується 6 градусів тепла.