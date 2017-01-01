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    Україну сьогодні накриє штормовий вітер

    У Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с
    Сьогодні у більшості українських регіонів пориви вітру сягатимуть 20 м/с Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.  За даними Укргідрометцентру, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Тим часом у Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с. Зазначимо, відповідно до прогнозів синоптика Наталки
    • Сьогодні, 10:12
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    У Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с

    Сьогодні у більшості українських регіонів пориви вітру сягатимуть 20 м/с

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

    За даними Укргідрометцентру, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Тим часом у Карпатах вітер сягатиме 19-24 м/с.

    Зазначимо, відповідно до прогнозів синоптика Наталки Діденко, сьогодні  у західних областях буде складна погода. 29 грудня до країни прийде атмосферний фронт, через що у західних областях буде складна погода. Там пройдуть дощі, подекуди сильні, у Карпатах дощ може перейти у мокрий сніг. Там також спостерігатиметься сильний вітер.

    Ввечері опади можуть дістатися і північних областей та Вінницької області, у той час як на сході погода буде відносно сухою.

    Втім протягом дня знову потепліє, в межах України повітря погріється до 3-8 градусів тепла, а на півдні від +8 до +13 градусів. У Києві без істотних опадів, місцями можуть пройти дощі, можливо з мокрим снігом, очікується 6 градусів тепла.  

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